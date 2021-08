Gino Strada e il poliambulatorio di Emergency aperto a Marghera nel 2010

"Nessuno escluso" era il suo motto. Proprio per questo diede vita al centro per aiutare le persone più in difficoltà.

di Milva Andriolli, montaggio Andrea Giorgio

Abbiamo intervistato Gianfranco Bettin, scrittore e sociologo; Alberto Sonino, direttivo Emergency