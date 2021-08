"Venezia va rispettata" Il monito della Polizia Locale

Il richiamo a non eludere i divieti e a seguire le regole dopo il tuffo di un 32enne in Canal Grande dal Ponte degli Scalzi. L'ennesimo episodio pericoloso in città

di Davide Calimani, montaggio Danilo Ranieri

L'intervista a Maria Teresa Maniero, vice comandante Polizia locale di Venezia.