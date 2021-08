Bassano del Grappa (VI): Ulss 7 Pedemontana, ricoveri in crescita

Giovani e adulti, per la maggior parte non vaccinati, che in ospedale non sarebbero finiti. "Vaccinatevi", ripetono dall'azienda sanitaria. Sono tanti i posti disponibili: oltre 56 mila fino a settembre.

di Alessia Piovesan

Abbiamo intervistato Antonio Di Caprio, direttore sanitario Ulss 7 Pedemontana; Carlo Bramezza, direttore generale Ulss 7 Pedemontana; Liviano Vianello, direttore Dipartimento Prevenzione Ulss 7 Pedemontana