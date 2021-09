Falcade (BL), lo 'Ski College Veneto' compie 30 anni

Una realtà per far crescere i giovani, ma anche il territorio. Questo rappresenta la scuola superiore bellunese nata per armonizzare le esigenze dello studio con quelle agonistiche.

di Lucia Zorzi, montaggio Andrea Giorgio

Abbiamo intervistato Fulvio Scola, allenatore nazionale maschile sci fondo; Luca Marchetto, presidente 'Ski College Veneto Falcade'