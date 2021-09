Curare il covid in geriatria

All'ospedale Sant'Antonio di Padova il covid viene ora affrontato anche in geriatria, reparto con i pazienti più fragili, trasformato da poco in zona grigia, ovvero attrezzato per poter curare anche chi è positivo.

di Ivana Godnik e Marco Madini, montaggio Serenza Zamboni

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Sergi Direttore reparto geriatria e a Giyuseppe Dal Ben direttore Aziedna ospedaliera di Padova