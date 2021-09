La raccolta fondi del Touring Club Italiano

Servirà a sostenere l'iniziativa "Aperti per Voi" e i suoi volontari, che permettono a oltre 80 siti culturali in tutta Italia di aprire in sicurezza, nonostante le limitazioni dovute al Covid

di Giorgio Bonomi, montaggio Serena Zamboni

Abbiamo intervistato Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova, e Ida Frigo, volontaria del Touring Club Italiano