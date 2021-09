Padova, torna, il 'Cicap Festival'

Tema di quest'anno 'navigare l'incertezza'. Ricco programma di incontri fino a domenica, in presenza e online, per discutere di scienza anche in modo divertente.

di Davide Pyriochos

Abbiamo intervistato Daniela Ovadia, coordinatrice scientifica Cicap; Massimo Polidoro, direttore Cicap Festival