Pallacanestro: via al campionato di A1. Bene le squadre venete

Per Venezia vittoria casalinga col Cremona, mentre Treviso ha avuto la meglio in trasferta su Tortona. E sabato prossimo c'è attesa per il derby

di Maria Pia Zorzi, montaggio Gian Paolo Gigante

Abbiamo intervistato Walter De Raffaele, allenatore Umana Reyer Venezia; Massimo Menetti, allenatore Nutribullet Treviso