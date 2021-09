Soccorso Alpino: "In vent'anni 24 persone scomparse nel nulla"

Soltanto nel mese di agosto le vittime in montagna in Italia sono state 200, ma si contano anche molti dispersi, i cui corpi non sono mai stati trovati

di Sara Barovier, montaggio Mercedes Rizzo

Abbiamo intervistato Alex Barattin, responsabile del Soccorso Alpino di Belluno