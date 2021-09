Belluno, rocce e detriti sull'agordina. Nostro viaggio lungo la regionale

Il distacco di massi è un fenomeno frequente dopo Vaia. Al via una serie di interventi per mettere in sicurezza la strada

di Davide Calimani, montaggio Andrea Giorgio

L'intervista a Silvano Vernizzi, direttore generale Veneto Strade e a Stefano Deon, sindaco di Sedico