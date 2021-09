Il Montegrappa proclamato 'Riserva della Biosfera Unesco'

Opportunità per il turismo, all'insegna della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Coinvolti 25 comuni in tre province.

di Antonello Profita e Marco Madini, montaggio Davide Baldo e Andrea Giorgio

Abbiamo intervistato Annalisa Rampin, presidente Intesa Terre di Asolo e Montegrappa; Federico Caner, assessore al Turismo Regione Veneto