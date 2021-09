Anche a Venezia la Giornata nazionale dedicata alla Sla

Decine di iniziative in tutta Italia, così come in varie località del Veneto. Obiettivo sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi da destinare alla ricerca e all'assistenza dei malati.

di Davide Calimani, montaggio Serena Ginevra Zamboni

Nel servizio l'intervista a Laura Garbi, Aisla Venezia