Venezia, la nuova vita del canale Cuai

Un 'opera per l'irrigazione importante per la campagna e per le industrie di Marghera. Lungo 10 chilometri, porta le acque del Sile verso Mestre. È stata appena ristrutturata, a tempi di record e con fondi europei, eliminando grosse perdite d'acqua

di Maura Bertanzon

L'intervista a Francesco Cazzaro presidente Anbi Veneto e Acque Risorgive