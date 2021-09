Venezia: è il giorno di Roberto Benigni, Leone d'Oro alla carriera

"Dove metterò il Leone d'Oro? Non so se lo metterò in casa. Di sicuro stanotte ci dormirò insieme. E magari ci faccio pure una nuotata dal Lido a Venezia", ha detto Benigni.

di Curzio Pettenò, montaggio Andrea Giorgio

Abbiamo intervistato Penelope Cruz, attrice; Roberto Benigni