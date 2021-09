Verona. Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento in crisi

A Verona il Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento è in crisi. Si è avuto un picco di ricoveri e molti pazienti sono rimasti sui letti nei corridoi per giorni, in attesa di un posto nei reparti già pieni.

di Davide Pyriochos

Nel servizio l'intervista a Giovanni Zanini, Cisl Funzione Pubblica