Primo giorno di lezione con green pass a Ca' Foscari

All'ateneo veneziano sono già ricominciati i corsi in presenza, che prevedono per chi accede alle aule, l'esibizione del green pass. E' la prima università veneta ad applicare le nuove norme in materia

di Davide Calimani e Marco Madini, montaggio Paolo Carraro

Abbiamo intervistato il professor Bonaventura Ruperti