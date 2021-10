Anche in Veneto, migliaia le badanti e le colf senza il green pass

Per chi non si mette in regola scatta il licenziamento, anche perché molte famiglie non ritengono sicura la soluzione dei tamponi periodici. Boom di vaccinazioni negli ultimi giorni

di Giorgio Bonomi, montaggio di Andrea Giorgio

Nel servizio le interviste a Luigi Menegatti, presidente Cooperativa Sociale Senex; Lorenzo Gasparrini, segretario generale Domina