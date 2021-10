Immigrazione clandestina: chiesta l'archiviazione per Beppe Caccia

Salvare persone in mare non è un reato, ma un obbligo. Sono le conclusioni della Procura di Agrigento che archiviano il procedimento nei confronti dell'armatore veneziano della 'Mare Jonio'.

di Andrea Rossini, montaggio Lorenzo Cavaglià

Il 9 maggio 2019 un gommone carico di migranti è alla deriva in acque internazionali. La nave Mare Jonio, di Mediterranea, salva 30 persone, tra cui una bambina, e li consegna alle autorità italiane a Lampedusa. Il capomissione, il veneziano Beppe Caccia, viene indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.



Dopo oltre due anni la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Agrigento. Il salvataggio delle vite in mare è un dovere e inoltre la Mare Jonio ha fatto bene a non far intervenire la Guardia Costiera libica. Nel Paese nordafricano i migranti rischiano la tortura.



Imminente la ripartenza della Mare Jonio, attualmente all'ancora al porto di Chioggia, verso il Mediterraneo Centrale per riprendere le attività di monitoraggio e soccorso.



Abbiamo intervistato Beppe Caccia, Mediterranea Saving Humans