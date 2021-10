'Green pass', il nodo trasporti: Treviso la città più penalizzata

Nella Marca il 12 per cento dei lavoratori della Mom non è vaccinato. Per sopperire alle corse mancanti è stato decido di riorganizzare tutti i turni degli autisti ma a prezzo di sospendere il servizio nella giornata di domenica.

di Lucia Cappelletti, montaggio Marco Rossetti

Abbiamo intervistato Giacomo Colladon, presidente Mom