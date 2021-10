Cantiere TAV a Peschiera del Garda (Vr): la galleria della discordia

I lavori stanno creando problemi ai residenti, tra frastuono, vibrazioni e crepe alle case. La sindaca Orietta Gaiulli ha emanato una ordinanza per ridurre il numero delle ore per gli interventi più rumorosi La sindaca è intervenuta c

di Matteo Mohorovicich

Nel servizio le interviste a Paolo Scappini, del Comitato No TAV, e a Orietta Gaiulli, sindaca di Peschiera del Garda