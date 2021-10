Asta deserta per la ACC di Mel (BL): trecento i posti sempre più a rischio

Lunedì davanti al Municipio riunione straordinaria del Consiglio di Sorveglianza socio istituzionale. I sindacati chiedono misure immediate per l'occupazione. Nel bellunese preoccupano anche le prospettive per Ideal Standard e Trichiana

di Antonello Profita, montaggio di Andrea Diprizio

Nel servizio l'intervista a Stefano Bona della FIOM CGIL