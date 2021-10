'Green pass' obbligatorio: in aumento i certificati medici per malattia

In Veneto una media del 20 per cento in più rispetto alla settimana precedente, con punte del 52 per cento a Chioggia (VE).

di Davide Calimani e Paolo Colombatti, montaggio Andrea Giorgio

Abbiamo intervistato Antonio Pone, direttore Inps Veneto