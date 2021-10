Verona: il ritorno di Vinitaly

Al via l'edizione speciale della rassegna dedicata al mondo del vino. Una tre giorni in veste inedita per guardare con fiducia al futuro del settore.

di Matteo Mohorovicich

Abbiamo intervistato Pier Carlo Padoan, presidente Unicredit; Maurizio Danese, presidente VeronaFiere; Carlo Maria Ferro, presidente Ice