Dolomiti sempre più fragili, effetto del riscaldamento globale

Frane come quella di San Vito (Bl) sono in aumento negli ultimi anni. Gli esperti: in futuro dobbiamo attenderci che la tendenza prosegua

di Davide Pyriochos. Montaggio Vito Spalluto

Montagne più vulnerabili e instabili a causa dello scioglimento dei ghiacci in quota. Lo spiega Alessandro Pasuto, geologo dell'Irpi, Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr