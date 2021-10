Creazzo, l'imprenditore: "Meglio pagare i tamponi che fermare l'attività"

Fra due settimane obbligo di 'green pass' nei luoghi di lavoro. Le imprese artigiane non sono in condizioni di sostituire provvisoriamente quei dipendenti che non hanno voluto vaccinarsi.

di Antonello Profita, montaggio Davide Baldo

Abbiamo intervistato Gianluca Cavion, presidente Confartigianato; Gianluigi Fortunato, titolare Waf Creazzo (VI)