Chioggia: protesta per chiedere la conclusione delle opere legate al Mose

Senza le conche di navigazione - non ancora concluse - i pescherecci non possono uscire e non possono rientrare. La manifestazione al mercato ittico

di Lucia Zorzi, montaggio di Andrea Lucchetta

Nel servizio le interviste a Andrea Barbini, armatore; a Emanuele Mazzaro, direttore mercato ittico all'ingrosso di Chioggia; Mauro Armelao, sindaco di Chioggia