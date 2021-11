A Fonte (TV) è giorno di vaccini senza prenotazione

Proseguono i 'vax day' promossi dalla Ulss 2 Marca Trevigiana nei Comuni dove le percentuali sono più basse. In tanti in coda per i richiami, pochissimi invece per la prima dose.

di Antonello Profita

Abbiamo intervistato Luigino Ceccato, sindaco di Fonte; Francesco Benazzi, direttore generale Ulss 2 Marca Trevigiana