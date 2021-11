Castelfranco Veneto (TV), torna il Premio Radicchio d'Oro

Torna in presenza dopo lo stop di un anno per l'emergenza Covid. Un omaggio per celebrare una delle più rinomate eccellenze agroalimentari italiane. Ospiti Marcell Jacobs, Giorgio Palù e Roby Facchinetti

di Lucia Zorzi, montaggio Vito Spalluto

Abbiamo intervistato l'ideatore del premio, Egidio Fior, e il campione olimpico Marcell Jacobs