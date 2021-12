Veneto, pesanti i dati sugli incidenti sul lavoro

In aumento nel 2021 in Veneto il numero degli incidenti sul lavoro, anche mortali, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Ma l'incidenza, calcolata sul totale degli occupati, rimane sotto la media italiana.

di Giorgio Bonomi, montaggio Andrea Lucchetta

Nel servizio le interviste a Tiziana Basso, della Segreteria Cgil Veneto, e a Mauro Rossato, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza Vega Engineering