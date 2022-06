L'ultimo saluto a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

"Ho avuto una vita bella, decisamente molto bella. E finirla a 65 anni è davvero troppo presto. Questo mi dicevi solo due settimane fa, quando avevi capito già tutto, mentre noi giocavamo a nasconderci la realtà, sperando l'impossibile. Troppo presto davvero". Nelle parole della moglie Alessandra il ricordo dedicato al marito David Sassoli durante i funerali di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.

Presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quelli del Senato e della Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il premier Mario Draghi, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e numerose autorità istituzionali e leader Ue. Al suo arrivo il capo dello Stato ha salutato la moglie di Sassoli, Alessandra, e i figli Livia e Giulio. Ad avvolgere il feretro, una bandiera europea. La bandiera di quell'Europa in cui lui, fermamente credeva e per cui lui aveva lottato e si era speso fino agli ultimi giorni.

I funerali sono stati segnati dalla grande commozione delle donne e degli uomini delle istituzioni, degli amici e dei colleghi che avevano condiviso il periodo trascorso in Rai, e non solo. Per tutti le parole della collega Elisa Ansaldo: "Un'ondata di affetto e di stima ci ha travolto e stravolto e ci ha fatto ricordare tantissimi momenti ....arrivavi di corsa, ti rassettavi, mettevi la giacca e poi andavi in onda con le parole "Buonasera dal Tg1", autorevole ma con garbo". La collega ha poi ricordato anche il periodo della pandemia: “Siamo stati così orgogliosi e così fieri di te, il nostro amico David apre il Parlamento Europeo a chi ha bisogno, ha fame. (…) C’è Il lockdown e lui tiene aperto il Parlamento Europeo per non far sentire sole le persone....La terra David avrà il profumo del basilico, della menta e dei tuoi bellissimi fiori. A noi lasci una lezione. Ciao David ti abbiamo voluto tanto bene”.

Tutti gli interventi ne hanno ricordato gentilezza e mitezza, ma anche l'impegno per i deboli, la scelta di aprire gli spazi del Parlamento Europeo a chi non aveva un pasto, alle donne in difficoltà. «Abbiamo il dovere di proteggere i più deboli, la speranza siamo noi quando non alziamo muri», sono alcune delle ultime parole del presidente del Parlamento Europeo citate durante la messa.