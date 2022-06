Mosaici sostenibili che attivano il wi-fi

Classe 1985, laurea in Scienze politiche e Master in Real Estate e Finance, Veronica De Angelis è un’imprenditrice romana che ha deciso di investire nella sostenibilità.

Attiva nel campo dell’edilizia e grande appassionata d’arte, ha iniziato a lavorare da giovanissima. Attiva fra Italia e Stati Uniti, ha scoperto proprio a New York il ruolo delle espressioni artistiche come strumento per la rigenerazione sociale e urbana. Nasce così la no-profit ‘Yourban2030’ ispirata all’Agenda dell’Onu per lo sviluppo sostenibile che ha trasformato pareti anonime e abbandonate in opere d’arte urbane ‘green’. L’ultimo murale accoglie i viaggiatori della fermata Garbatella a Roma.

Segni particolari: generosità e pazienza.