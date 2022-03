Abbiamo dovuto "pulire" i social ed escogitare un trucco per non farci controllare il telefono

Durante le manifestazioni contro la guerra sono stati arrestate anche anziane e bambini. Si può essere fermati e controllati anche camminando normalmente in strada. Spesso viene richiesto il cellulare per verificare che non vi siano messaggi o chat che violino le norme di legge. Chi non vuole rinunciare ad esprimere la propria idea è costretto ad inventare degli stratagemmi per impedire il controllo del cellulare.

