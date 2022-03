Le previsioni del tempo per giovedì 24 marzo

NORD E CENTRO

Sole prevalente su tutte le regioni. Venti deboli variabili e temperature in rialzo anche nei valori minimi, in larga parte comprese tra 2 e 6 gradi. Massime gradevoli previste tra i 16 ed i 20 gradi, con punte di 22 gradi in pianura padana.

SUD E ISOLE

Tempo stabile e asciutto anche al sud e sulle isole maggiori dove il cielo risulterà in genere sereno o poco nuvoloso a parte innocue velature di passaggio sulla Sardegna. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi che saranno compresi tra 15°C e 20°C. Venti in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali. Moderati di scirocco sulla Sardegna.