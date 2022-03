"No alla guerra" scritto su un foglio. Così è stata arrestata a Mosca una mia amica

Pubblicare un post, partecipare ad una manifestazione, o semplicemente mostrare un cartello con scritto qualcosa di non accettato dal governo, può costare una sanzione o anche l’arresto. Tra l’altro, in maniera molto arbitraria, la condanna può variare da una semplice sanzione a molti anni di carcere. Per chi organizza le proteste sono previste le pene più alte che possono arrivare anche a 15 anni di carcere. Chiunque si allontani dal solco di pensiero voluto dal potere governativo è a rischio.

