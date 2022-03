Palermo, il forte vento abbatte una parete al terminal passeggeri

In questo video amatoriale il momento del crollo di una parete di cartongesso all'interno del terminal passeggeri dell'aeroporto di Palermo. Il forte vento che ha sferzato la Sicilia per tutta la serata di ieri ha sfondato una delle porte d'ingresso dell'aeroporto Falcone e Borsellino. Il crollo è avvenuto alle 22.30 di ieri sera. Immediato è scattato il piano di emergenza: tutti i passeggeri in attesa sono stati evacuati e lo scalo è stato chiuso fino all'1.45. Cancellati otto voli.