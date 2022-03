"Affamare e sfiancare gli ucraini", e i magazzini di cibo diventano bersaglio dei russi

A Krasylivka, a 50 chilometri da Kiev, un missile russo colpisce una struttura dedicata all’immagazzinamento di derrate alimentari. Affamare i combattenti ed i civili e sfiancarli fa parte della nuova strategia russa. Anche su questo piano gli ucraini tentano di resistere in ogni modo, continuano a creare infatti punti di produzione e smercio di generi alimentari, come il panificio in questo servizio, per tentare di sostenere i volontari.