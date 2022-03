Tende, coperte, medicinali e cibo: il sostegno di Croce Rossa Italiana in Ucraina

Giunto a destinazione in Ucraina il primo convoglio di aiuti umanitari partito dal centro operativo emergenze della Croce Rossa ad Avezzano. I 4 tir sono arrivati alla frontiera, passando dalla Romania. In queste ore gli aiuti, medicinali, kit di emergenza, cibo e coperte, sono distribuiti sul territorio ucraino.

"Questa è la prima di una serie di missioni a supporto della popolazione e della Croce Rossa Ucraina", sottolinea Francesco Rocca, è presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc). "Voglio ringraziare tutti i donatori. Le raccolte fondi aperte stanno raggiungendo numeri straordinari e ci consentono operazioni come questa. In particolare, ci tengo a ringraziare il ministero degli Esteri per averci donato le 5 tonnellate di materiale sanitario (traumakit)”.

"Il problema dei corridoi umanitari nelle città è un problema serio- ha aggiunto- non possiamo parlare di scarsità di cibo o medicinali, ma di scarsità di corridoi umanitari nelle città. Questo è il tema vero: applicare il diritto internazionale umanitario per la protezione dei civili in tempo di guerra che stanno pagando il prezzo più alto. Del materiale sanitario c'è necessità perché ci sono tantissimi feriti e serve materiale di primo soccorso. Per la raccolta ci stiamo attenendo alla lista che ci arriva dalla Croce Rossa in Ucraina".