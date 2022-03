Cingolani: "Diversificare le nostre fonti energetiche"

“L'Europa dipende per il 40% dal gas russo, quindi è necessario differenziare le fonti di approvvigionamento”. Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un'intervista a “Sabato24”. All'indomani del vertice informale Ue di Versailles, Cingolani ha poi sottolineato che l'Italia ha riproposto con forza il tema di un tetto al prezzo del gas.