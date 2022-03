L'astronauta Umberto Guidoni sul futuro della Iss: "Al momento solo minacce verbali"

Mosca mette in guardia l'Occidente: le sanzioni imposte alla Russia potrebbero provocare la caduta della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Il responsabile dell'agenzia spaziale Roscomos, Dmitry Rogozin, ne ha chiesto la revoca affermando che potrebbe essere interrotto il funzionamento delle navicelle russe che riforniscono l'Iss, interessando il segmento della stazione che aiuta, tra l'altro, a correggere la sua orbita. Il rischio quindi è quello di un ammaraggio o di un atterraggio della stazione sul suolo terrestre.

Andrea Bettini ha intervistato Umberto Guidoni, il primo astronauta europeo a entrare nel laboratorio orbitante.

"La Iss è stata pensata come un insieme di moduli che operano in modo collaborativo. La parte russa è essenziale per il mantenimento in orbita della stazione stessa mentre la parte americana fornisce l'elettricità a tutto il sistema", spiega Guidoni. "Questa situazione si riverbererà soprattutto per il futuro, al momento a parte le minacce velate non vedo pericoli".

Perdere la Iss sarebbe gravissimo "dal punto di vista scientifico perché abbiamo tre laboratori sullo spazio uno americano, uno europeo, uno giapponese che ci consentono di fare esperimenti che sarebbe impossibile fare sulla terra", ma soprattutto sarebbe una "sconfitta dal punto di vista della collaborazione internazionale".

"Lo spazio è la frontiera in cui l'umanità affronta le sfide del futuro", dice ancora Guidoni. "Farlo insieme è una speranza per tutti, ma oggi sembra che così non sarà".

Adesso bisogna tenere gli occhi puntati su fine mese quando c'è in programma il rientro a terra dalla stazione di due astronauti di Mosca e un americano tramite la capsula russa Soyuz.