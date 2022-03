La bambina ucraina che canta "Frozen" nel bunker per dare coraggio agli altri

Amelia avrà all'incirca sei, sette anni, ha un maglioncino nero con grosse stelle brillanti stampate sopra e canta una delle canzoni preferite da grandi e piccoli di questi ultimi tempi, "Let it go", colonna sonora del cartone animato "Frozen".

Sembrerebbe una bambina come tante, circondata dai parenti in quella che potrebbe essere una cena in famiglia ma, come l'immagine si allarga in una panoramica che riprende dove si trova, capiamo che non è una festa: lei si trova in pericolo, nascosta in un bunker in Ucraina. Intorno a lei altre famiglie, altri bambini, le loro valigie, i cappotti per coprirsi dal freddo e dormirci dentro. Una realtà insostenibile per chi dovrebbe essere solo impegnato ad andare scuola, giocare e cantare la canzone del suo cartone preferito ogni volta che gli va di sognare.

Il video, pubblicato dalla giornalista Ankita Jain su twitter, sta diventando virale e mostra ancora una volta l'assurdo prezzo che i piccolo ucraini devono pagare in questi giorni di guerra.