"Gli azzurri dovranno ritrovare lo spirito, l'energia, la magia di Euro 2020"

Play off Qatar 2022

L’Italia è arrivata a Palermo, dove domani sera ci sarà il primo appuntamento dei play off in vista dei mondiali di calcio di Qatar 2022.

Gli azzurri scendono in campo contro la Macedonia. Una partita che sulla carta è alla portata degli azzurri. Ma non bisogna fare l’errore di prenderla alla leggera. In caso di vittoria, poi la sfida decisiva con la vincente tra Turchia e Portogallo.

Ma, un passo alla volta: ora la testa alla Macedonia. Tentando di ritrovare lo spirito che portò al trionfo degli europei.