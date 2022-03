"La nostra voce sovrasta l'odio", la Serie A contro il razzismo

Keep Racism Out

“La nostra voce sovrasta l'odio”. Si conclude così il video realizzato dalla Lega di Serie A contro il razzismo. E' una delle iniziative di “Keep Racism Out”, la nuova campagna lanciata in collaborazione con l'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per dire no al razzismo e a ogni forma di discriminazione.

Nel video compaiono giocatori di tutte le squadre, e la musica realizzata da Rocco Hunt. Sarà trasmesso in tutti gli stadi nella prossima giornata di campionato, in concomitanza con la XVIII Settimana contro il razzismo che si celebra dal 15 al 21 marzo 2022.

Inoltre, in ogni stadio il podio portapallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, mentre i Capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie da gioco dei calciatori sarà applicata la patch celebrativa. Infine, al termine della gara, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo “Keep Racism Out”.