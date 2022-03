Cambia la strategia russa e circola la data in cui potrebbe finire la guerra

La guerra in Ucraina

Mosca dichiara conclusa la prima fase del conflitto, adesso l’obiettivo è il controllo del Donbass. Nei prossimi giorni gli esperti si apettano anche un cambiamento dello spiegamento di forze in campo. Spunta anche una data entro cui decretare la fine dell’operazione speciale in Ucraina: Il 9 maggio, anniversario della vittoria contro i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Intanto completo disaccordo sul numero di caduti tra le file dell’esercito russo: 1351 secondo Mosca, 13 mila per Zelensky.