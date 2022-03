Le specie a rischio, pinguino imperatore: popolazione diminuita del 50% negli ultimi 50 anni

I cambiamenti climatici stanno mettendo seriamente a rischio il nostro pianeta. Surriscaldamento, inondazioni, siccità (non ultimo la presenza dell'uomo) minacciano anche la sopravvivenza di diverse specie animali come il pinguino imperatore che con i suoi 115 cm di altezza è il più grande dei pinguini oggi viventi, simbolo indiscusso dell’Antartide, dove vive sopportando freddissime temperature che possono raggiungere i -60°C.

La popolazione del pinguino imperatore si è ridotta drasticamente negli ultimi decenni: a Pointe Géologie la popolazione è diminuita del 50% negli ultimi 50 anni, soprattutto fino agli anni ’70, poi sembra essersi stabilizzata. I rischi per questa specie sono costituiti dal cambiamento climatico che causa la scomparsa dei ghiacciai e della banchisa.

I cambiamenti climatici e la riduzione del ghiaccio, minacciano le colonie, costringendo i giovani pinguini a gettarsi in mare quando non sono ancora pronti ad affrontare il mare e i predatori. La crisi antartica ha un effetto dirompente anche sui banchi di krill, la fonte di cibo primaria non solo per i pinguini, ma per ogni specie antartica.