Il Piccolo Coro dell'Antoniano accoglie Papa Francesco a tempo di musica

"Sono contento di festeggiare con voi la festa di San Giuseppe, con i vostri canti che danno speranza, anche nei momenti difficili, come questo che stiamo vivendo adesso a causa della guerra. Sapete che sono arrivati già a Roma e sono ricoverati nell’ospedale Bambin Gesù alcuni bambini che sono stati feriti nella guerra. Preghiamo per loro. Noi qui a Roma li aiutiamo a guarirsi. Pregate per loro. Vorrei dedicare questo nostro incontro ai bambini e ai ragazzi dell'Ucraina, siete d'accordo?". Ha esordito con queste parole papa Francesco ricevendo in udienza nell'Aula Paolo VI in Vaticano, il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna e i Cori della Galassia dell'Antoniano.

"C'è un motivo particolare per cui voglio ringraziarvi, e non solo voi, ma tutti quelli che hanno cantato nel Piccolo Coro dell'Antoniano da quando esiste", ha detto papa Francesco durante l'udienza. "Vi ringrazio perché voi unite le generazioni - ha affermato- Capite cosa voglio dire? Significa che le vostre canzoni piacciono ai piccoli e ai grandi, specialmente ai nonni. Le cantano insieme papà e mamma, i nonni e i nipoti. E questo è molto bello e importante!". Secondo il Pontefice, “c'è bisogno di legare le diverse generazioni; in particolare di favorire il dialogo tra gli anziani e i più giovani. E voi lo fate, col vostro canto. E spero che lo facciate anche nella vita quotidiana, andando a trovare i vostri nonni. Lo fate? Andate a trovare i vostri nonni?... Bene”

"E adesso vi chiedo una cosa un po' più difficile – ha proseguito: quando andate dai nonni, sapete ascoltarli? Quando voi andate dai nonni, non parlate sempre voi. O magari, peggio ancora, state a guardare la televisione o il telefonino. Questo è brutto. Vi do un consiglio: chiedete al nonno o alla nonna di raccontarvi qualcosa della loro vita. Fate a loro delle domande, e ascoltateli. Scoprirete dei tesori! Sì, dei tesori nascosti nella loro memoria, nel loro cuore".

"Sono dei ricordi, ma non solo - ha osservato Francesco - sono anche dei pensieri di saggezza, a volte di fede, che loro hanno maturato nel cammino della vita; e sono preziosi, specialmente per voi, che state crescendo. Questo si chiama avere delle buone radici! Voi siete come dei germogli, state buttando fuori le prime foglie, state sbocciando alla vita. Ma, senza radici, la pianta non cresce!".

"Gesù non è spuntato dal nulla; non è venuto dal cielo come un extraterrestre, no, Gesù è nato da una donna del popolo di Dio e ha avuto un papà, Giuseppe, che lo ha educato secondo la legge del Signore, gli ha dato l'esempio di cosa vuol dire fare la volontà di Dio. Un uomo giusto, dice il Vangelo".

"Carissimi - ha detto -, sono contento che questo nostro incontro sia capitato proprio nella festa di San Giuseppe, perché lui ci insegna che nessuno di noi è un'isola, ma facciamo parte di un popolo, il popolo di Dio. E, grazie a Gesù, al suo amore immenso che ci ha donato sulla Croce, questo popolo accoglie uomini e donne di tutte le lingue, di tutte le nazioni, di tutte le culture. Come un grande, grandissimo coro!".

Secondo Francesco, "voi fate questa bella esperienza di cantare insieme, di creare armonia con la varietà delle vostre voci. Pensate: se le vostre voci fossero tutte uguali, tutte identiche, ma che coro sarebbe? Che musica verrebbe fuori? Non ci sarebbe nessuna armonia, ma solo un unico suono noioso".

"Siamo diversi per formare una sinfonia di voci. Per formare una sinfonia di popoli. Questa è la pace. La pace non appiattisce le differenze, no, la pace è armonia delle differenze".