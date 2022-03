Come funziona il missile Stugna-p di fabbricazione ucraina

Sono molte le armi che i Paesi stranieri inviano all'Ucraina, ma a disposizione delle forze di Kiev c'è anche una micidiale arma anticarro di fabbricazione nazionale di cui i soldati sono particolarmente orgogliosi. L'acronimo che descrive questa arma è ATGM, anti-tank guided missile, cioè missile anticarro guidato. Lo ha sviluppato una fabbrica di Kiev ed è pensato per distruggere bersagli corazzati fissi ed in movimento, anche con armature ERA, cioè armature speciali che hanno cariche esplosive in superficie: queste, esplodendo poco prima dell'impatto del missile, dovrebbero limitarne i danni. In questo video militari ucraini esultano al momento dell'impatto del missile con il bersaglio. Il sistema è evidentemente dotato di un sistema ad infrarosso per operare anche con scarsa visibilità.