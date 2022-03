Cos'è il "Battaglione Azov" che combatte a Mariupol

Nel 2013 l’Ucraina sta attraversando un momento di grande caos politico e istituzionale. Il governo del presidente filorusso Viktor Janukovic decide di interrompere le trattative per un accordo con l’Unione europea che avrebbe creato con l’eurozona la possibilità di libero scambio commerciale. Janukovic preferisce stringere un accordo con la Russia e portare l’ucraina nell’orbita di Mosca. La popolazione non accetta questa decisione. La notte del 21 novembre 2013 inizia la più grande e cruenta manifestazione filoeuropeista della storia che dura mesi, fino alla primavera del 2014. I manifestanti si radunano nella piazza principale di Kiev, nei momenti di maggiore affluenza nella piazza confluiscono quasi 800 mila persone, con una presenza media che va dai 50mila ai 200mila partecipanti.

La repressione da parte del governo è fortissima e arriva spesso a scontri violenti tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Le proteste raggiungono l’apice tra il 18 ed il 20 febbraio 2014. 70 manifestanti e 17 poliziotti vengono uccisi, anche dal fuoco di ignoti cecchini appostati sui palazzi circostanti e mai identificati. Alla fine Janukovic è costretto a scappare dal paese. In questo periodo tutta la nazione vive un periodo di forte instabilità in cui la popolazione si divide. In tutta Ucraina si assiste a scontri violenti tra chi prediligeva la fazione filorussa ed i rivoluzionari filoeuropei. Anche i reparti dell’esercito si dividono ed in questo clima di guerra civile nascono spontaneamente battaglioni di volontari combattenti.

Il Battaglione Azov è uno di questi. È composto per la maggior parte da volontari, provenienti da partiti e movimenti politici legati all'estrema destra ucraina e integrati da volontari d'ispirazione nazifascista e neonazista provenienti anche da diversi paesi europei.

Quando Janukovic scappa e la parte più vicina alle istanze europee prevale nello scontro politico, il Battaglione Azov, benché di chiara ispirazione neonazista, torna utile al nuovo governo e viene inquadrato nelle forze armate nazionali. Il nuovo governo di Kiev nega che il battaglione Azov avesse espresso alla sua costituzione ideologie o posizioni ufficiali assimilabili al nazismo e, pur ammettendo che il reparto abbia attratto diversi volontari con dichiarate posizioni di estrema destra, nel 2015 afferma che il 70-80% dei militari sarebbe politicamente neutrale.

Da allora il Battaglione divenuto Distaccamento autonomo operazioni speciali Azov, o Reggimento Azov, ha sede nella città di Mariupol e combatte principalmente, fino allo scoppio della guerra con la Russia, contro le forze dei separatisti filorussi del Donbass. Il reparto è divenuto famoso per la dura selezione dei suoi membri e per un ancor più duro addestramento, ma anche a seguito di accuse di crimini di guerra e tortura.