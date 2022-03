Dopo il rapimento i cittadini di Melitopol scendono in piazza: "Restituiteci il nostro sindaco"

Ivan Fedorov, secondo quanto riportato ieri dall'agenzia ucraina Unian - si era rifiutato di collaborare con i russi, mantenendo la bandiera ucraina sul municipio della città occupata.

A dimostrare il rapimento sarebbe il video pubblicato sui social da Kyrylo Tymoshenko, deputato del Parlamento ucraino. Nelle immagini si vedono alcuni militari in tuta mimetica portare fuori da un edificio quello che dovrebbe essere il primo cittadino, tra lo stupore dei passanti che si trovavano sul posto. Dal video si evince che l'uomo, vestito di nero, è incappucciato, come aveva annunciato il governo di Kiev. Oggi i concittadini di Fedorov sono scesi in piazza per protestare e chiedere la liberazione del primo cittadino.