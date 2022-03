Draghi: passi avanti sull'energia. La difesa comune è essenziale

Sul piano energetico, assicura che "ci sono stati passi avanti" ma ancora nessuna decisione finale, anche per via di qualche resistenza sul price cap. Su quello della guerra e dell'aumento delle spese per le armi, risponde al Papa spiegando che "noi stiamo lavorando per la pace: una difesa europea vuol dire che non ci faremo mai la guerra".

Mario Draghi parla da Bruxelles al termine del Consiglio Europeo che ha avuto come punto principale all'ordine del giorno la crisi energetica, e spiega che "la situazione di partenza da paese a paese è molto diversa per l'approvvigionamento, e dobbiamo considerare questa diversità": per quanto la possibilità di un price cap "si è deciso che la Commissione esplorerà queste proposte con gli stakeholders e ci sarà un Consiglio dei ministri dell'Energia che parteciperà: per maggio avremo proposte a tal riguardo, e una proposta della commissione sulla possibilità di spacchettare la formazione del presso dell'energia elettrica da quello del gas". Ma il price cap, spiega il premier, seppur pensato per contenere i prezzi del gas russo "non piace ai fornitori del Nord Europa, la Norvegia, che stanno guadagnando molto in questa fase".

C'è poi la questione del conflitto ancora in corso, e che non accenna ad arrestarsi: a chi chiede conto a Draghi delle critiche di Papa Francesco per la decisione di portare al 2% del Pil la spesa militare, il premier risponde che "esprimo la mia gratitudine al Santo Padre, e sottolineo che noi stiamo cercando la pace, gli altri leader anche. La spesa al 2% è un impegno preso dal governo nel 2006 e sempre confermato fino a oggi in cui è giunta l'esigenza di armarci di più perché la Russia ha invaso l'Ucraina in base a logiche che appartenevano ad altre epoche, ma il punto fondamentale è che una difesa europea significa che noi saremo sempre alleati, non ci faremo mai la guerra".

Il problema è Putin, che "non vuole la pace" ripete il presidente del Consiglio". Quando la vorrà, "il modo migliore è che si sieda a un tavolo di pace. Ma sarebbe auspicabile che ciò avvenisse prima che l'Ucraina sia distrutta. Gli sforzi che abbiamo prodotto, io, Macron e gli altri leader finora non hanno portato a niente, ma saranno utili quando qualcosa cambierà. Finora il fuoco non è cessato, i bombardamenti sono continuati".