Elisa: Back to the Future Live Tour. Insieme per uno sviluppo sostenibile

E' stata appena nominata dall'Onu Advocate/Champion per le Nazioni Unite nella Campagna "SDG Action Campaign". La campagna chiede alle persone di tutto il mondo di trasformare l'apatia in azione, la paura in speranza con lo slogan #FlipTheScript. Lei è Elisa, che a partire dalla fine di Maggio attraverserà l'Italia con le sue canzoni in un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all'Arena di Verona con un tour progettato in funzione di un messaggio per uno sviluppo sostenibile. Una esigenza che la guerra rende ancora più impellente.